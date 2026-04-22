Смертью мужчины закончилась пьяная ссора в квартире на улице Передовиков в Санкт-Петербурге.

Как установил Красногвардейский районный суд, во время конфликта фигурант нанес своему знакомому не менее 21 удара тупым твердым предметом по голове, шее и груди, а затем продолжил избивать его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого осужденный забрал банковскую карту погибшего и расплачивался ею в магазинах. Общая сумма покупок составила почти 12 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также в краже. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.