Главная / Новости / Петербуржец убил друга и решил пройтись по магазинам с его картой

Новости Происшествия

Петербуржец убил друга и решил пройтись по магазинам с его картой

Смертью мужчины закончилась пьяная ссора в квартире на улице Передовиков в Санкт-Петербурге.

Как установил Красногвардейский районный суд, во время конфликта фигурант нанес своему знакомому не менее 21 удара тупым твердым предметом по голове, шее и груди, а затем продолжил избивать его руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого осужденный забрал банковскую карту погибшего и расплачивался ею в магазинах. Общая сумма покупок составила почти 12 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также в краже. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.  

Новости Экономика

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

