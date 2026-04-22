Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге достигла 8,9 тысячи рублей

Минимальная продуктовая корзина в Санкт-Петербурге подорожала к марту 2026 года до 8,9 тыс. рублей на фоне общего роста цен по стране, сообщает «МК в Питере».

За месяц минимальный набор продуктов в России вырос в цене на 2,6%. В корзину входят 33 товара, которые считаются наиболее востребованными в повседневной жизни.

Дороже всего такой набор обходится жителям Чукотки, где его стоимость достигает 19,7 тыс. рублей. На втором месте находится Камчатский край с показателем 13,2 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург оказались ниже в этом списке, однако цены там остаются заметно выше среднероссийских. В столице минимальная продуктовая корзина стоит 9,1 тыс. рублей, в Петербурге – 8,9 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость базового набора продуктов зафиксирована в Мордовии, где она составляет 6,2 тыс. рублей, а также в Пензенской области – 6,5 тыс. рублей.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

