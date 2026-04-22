Минимальная продуктовая корзина в Санкт-Петербурге подорожала к марту 2026 года до 8,9 тыс. рублей на фоне общего роста цен по стране, сообщает «МК в Питере».

За месяц минимальный набор продуктов в России вырос в цене на 2,6%. В корзину входят 33 товара, которые считаются наиболее востребованными в повседневной жизни.

Дороже всего такой набор обходится жителям Чукотки, где его стоимость достигает 19,7 тыс. рублей. На втором месте находится Камчатский край с показателем 13,2 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург оказались ниже в этом списке, однако цены там остаются заметно выше среднероссийских. В столице минимальная продуктовая корзина стоит 9,1 тыс. рублей, в Петербурге – 8,9 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость базового набора продуктов зафиксирована в Мордовии, где она составляет 6,2 тыс. рублей, а также в Пензенской области – 6,5 тыс. рублей.