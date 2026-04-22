Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге достигла 8,9 тысячи рублей

Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге достигла 8,9 тысячи рублей

Фото: Freepik.

Минимальная продуктовая корзина в Санкт-Петербурге подорожала к марту 2026 года до 8,9 тыс. рублей на фоне общего роста цен по стране, сообщает «МК в Питере».

За месяц минимальный набор продуктов в России вырос в цене на 2,6%. В корзину входят 33 товара, которые считаются наиболее востребованными в повседневной жизни.

Дороже всего такой набор обходится жителям Чукотки, где его стоимость достигает 19,7 тыс. рублей. На втором месте находится Камчатский край с показателем 13,2 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург оказались ниже в этом списке, однако цены там остаются заметно выше среднероссийских. В столице минимальная продуктовая корзина стоит 9,1 тыс. рублей, в Петербурге – 8,9 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость базового набора продуктов зафиксирована в Мордовии, где она составляет 6,2 тыс. рублей, а также в Пензенской области – 6,5 тыс. рублей.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4033

У жителя Выборга отобрали иномарку за долг по кредиту

У жителя Выборга арестовали автомобиль Changan из-за долгов по кредитам на сумму более 1,8 млн рублей.

Как сообщили в УФССП по Ленинградской области, судебный пристав направил запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. В ходе проверки выяснилось, что мужчина владеет автомобилем этой марки.

Машину арестовали, а самого жителя Выборга предупредили, что после оценки транспортное средство передадут на принудительную реализацию через торги. Вырученные деньги направят взыскателю в счет погашения задолженности.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
2625

Теги

Выборг Ленинградская область

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
