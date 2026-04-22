В Ленинградской области завершили комиссионное расследование схода тепловоза, случившегося в сентября прошлого года. Тогда в результате ЧП погиб машинист.

Причинами схода с рельсов тепловоза в Гатчинском округе Ленинградской области в сентябре 2025 года стали нарушения в организации работы перевозчика и техническое состояние локомотива. К такому выводу пришла Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция.

Как пишет «Фонтанка», в ходе комиссионного расследования выяснилось, что машинист был допущен к управлению тепловозом на незнакомом участке пути без соответствующего обучения, что является грубым нарушением регламентов. Кроме того, локомотив был введен в эксплуатацию с истекшим сроком проведения технического обслуживания (ТО-2). Наряду с этим комиссия отметила нарушения в организации подготовки сотрудников по охране труда.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 14 сентября 2025 года. Неподалеку от станции Семрино в Гатчинском округе с рельсов сошел тепловоз. В кабине находился 41-летний машинист. После деблокировки спасателями мужчина скончался в машине скорой помощи.