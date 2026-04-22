Названы причины смертельного крушения тепловоза под Семрино в 2025 году

Новости Происшествия

Названы причины смертельного крушения тепловоза под Семрино в 2025 году

В Ленинградской области завершили комиссионное расследование схода тепловоза, случившегося в сентября прошлого года. Тогда в результате ЧП погиб машинист.

Причинами схода с рельсов тепловоза в Гатчинском округе Ленинградской области в сентябре 2025 года стали нарушения в организации работы перевозчика и техническое состояние локомотива. К такому выводу пришла Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция. 

Как пишет «Фонтанка», в ходе комиссионного расследования выяснилось, что машинист был допущен к управлению тепловозом на незнакомом участке пути без соответствующего обучения, что является грубым нарушением регламентов.  Кроме того, локомотив был введен в эксплуатацию с истекшим сроком проведения технического обслуживания (ТО-2). Наряду с этим комиссия отметила нарушения в организации подготовки сотрудников по охране труда. 

Напомним, трагедия произошла ранним утром 14 сентября 2025 года. Неподалеку от станции Семрино в Гатчинском округе с рельсов сошел тепловоз. В кабине находился 41-летний машинист. После деблокировки спасателями мужчина скончался в машине скорой помощи. 

Семрино Крушение поезда
Новости Экономика

В Госдуме предложили выпускать банковские карты без указания номера и CVV

Это позволит защитить средства россиян, если данные карты окажутся у мошенников.

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил выпускать банковские карты без указания номера и CVV на обратной стороне. По мнению парламентария, благодаря этому злоумышленники не смогут получить доступ к средствам владельца «пластика».

«Сегодня потеря карты или её фотографирование третьими лицами даёт мошенникам практически все необходимые данные для совершения операций в Интернете. «Чистая» карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности», — цитирует депутата LIfe.ru.

Плякин считает, что на банковских картах достаточно указывать лишь имя и фамилию владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные данные будут доступны в приложении банка.

 

