Чемпионом Европы по тяжелой атлетике стал 23-летний Геворг Серобян. Россиянин выиграл турнир в весовой категории до 79 килограммов и обновил рекорд континента.

На соревнованиях спортсмен показал результат 161 килограмм в рывке и 180 килограммов в толчке. В сумме двоеборья он набрал 341 килограмм.

Этот результат принес Серобяну не только золото, но и новый рекорд Европы. Россиянин превзошел прежнее достижение румынского тяжелоатлета Тибериу Доносе.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.