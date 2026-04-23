Российский спортсмен стал чемпионом Европы и обновил рекорд континента

Чемпионом Европы по тяжелой атлетике стал 23-летний Геворг Серобян. Россиянин выиграл турнир в весовой категории до 79 килограммов и обновил рекорд континента.

На соревнованиях спортсмен показал результат 161 килограмм в рывке и 180 килограммов в толчке. В сумме двоеборья он набрал 341 килограмм.

Этот результат принес Серобяну не только золото, но и новый рекорд Европы. Россиянин превзошел прежнее достижение румынского тяжелоатлета Тибериу Доносе.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем на 1,8 млн руб в Волосовском районе

Долг перед предпринимателем на сумму более 1,8 млн рублей погасили в Волосовском районе после вмешательства прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства показала, что ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» заключила с бизнесменом контракт на организацию лечебного питания на 2025-2026 годы, однако выполненные работы в установленный срок оплачены не были.

В результате перед подрядчиком образовалась задолженность свыше 1,8 млн рублей. После проверки прокурор Волосовского района внес представление руководителю медучреждения. Нарушения устранили, а оплату по контракту произвели в полном объеме.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
