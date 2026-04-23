Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле

Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле

Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в мае 2026 года россиян ждут два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 11 мая в связи с Днем Победы.

Если по графику пенсионер обычно получает пенсию 3-го числа, то в мае эта дата приходится на праздничный день. В таком случае выплату перечислят заранее – до 30 апреля. При этом в апреле пенсионер уже получил пенсию по обычному графику.   

В первую очередь досрочное перечисление коснется тех, кто получает пенсию через банки. Для клиентов «Почты России» порядок останется прежним с учетом режима работы отделений. Если дата выдачи выпадет на выходной, деньги можно будет получить накануне.

Средства ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший и пострадавшие

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями.

В Новокуйбышевске в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия погиб один человек, есть пострадавшие. В Самаре обломки упали на крышу многоквартирного дома и на улицу, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

Власти других регионов о последствиях не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Бугульмы и Нижнекамского.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
