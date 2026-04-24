Новости Происшествия

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Гатчиной: один человек погиб, 11 пострадали

На месте ДТП работают экстренные службы.

Фото: Соцсети

В Гатчинском округе Ленинградской области произошла серьезная авария с участием автобуса и грузовика. Предварительно, один человек погиб. 

По имеющейся информации, в салоне автобуса в момент ДТП находились пассажиры. Помощь медиков потребовалась 11 людям, пятеро из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Также среди пострадавших есть ребенок.

Гатчинский округ Аварии в Ленобласти
Розы будут цвести пышно и ярко до поздней осени: топ лучших подкормок

Опытные садоводы рассказали, какие удобрения позволят вырастить яркие и большие бутоны цветов.

Розы считаются капризными растениями, но правильная подкормка на протяжении всего сезона позволит добиться их активного роста и обильного цветения. Главное — учитывать время года при выборе удобрения.

Так, в марте и апреле, сразу после схода снега, растениям необходим азот. Внесение 20–30 граммов аммиачной селитры на 1 квадратный метр помогает кустам нарастить зеленую массу и активизировать рост. Уже в мае, когда наступает фаза подготовки к цветению, эксперты рекомендуют переходить на фосфорно-калийные смеси. Раствор из 10 граммов суперфосфата и столько же сульфата калия на 10 литров воды можно использовать как для прикорневого полива, так и для опрыскивания.

В июле оптимальным выбором станет органическое удобрение — куриный помет. Для приготовления состава свежий помет разводят в воде (1:20), настаивают пять дней, после чего разбавляют чистой водой в пропорции 1:3. Если используется перепревший субстрат, начальная концентрация составляет 1:10. Также в середине лета полезно внести древесную золу, которая эффективно балансирует кислотность почвы.

Осенью цветы необходимо подготовить к холодам. В сентябре и октябре главной задачей садовода становится укрепление корневой системы. Для повышения зимостойкости рекомендуется использовать раствор монофосфата калия (16 граммов) и суперфосфата (15 граммов) на 10 литров воды.

розы дача

