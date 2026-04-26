Уголовное дело и реальный срок может получить дачник, если на участке вырастит запрещенные растения, даже купленные в магазине под безобидным названием, предупредил юрист Илья Русяев.

По его словам, продавцы нередко маскируют такие позиции коммерческими названиями, хотя официальный правительственный перечень четко определяет, какие виды выращивать нельзя. В числе таких растений он назвал коноплю, снотворный мак и другие наркосодержащие виды мака, ипомею трехцветную, шалфей предсказателей, гармалу, эфедру, голубой лотос, розу гавайскую, мимозу хостилис, кактусы с мескалином и грибы с псилоцибином.

Юрист подчеркнул, что ориентироваться нужно именно на ботаническое название растения, указанное в официальном перечне, а не на то, как товар назвали в магазине.

Если количество таких растений небольшое и не дотягивает до уголовной статьи, ответственность наступает по КоАП. В этом случае гражданину грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Отдельно наказывают и тех владельцев участков, у которых запрещенные растения выросли самосевом, а после официального предписания территория так и не была приведена в порядок. За это предусмотрен штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ссылка на то, что растение выросло само, от ответственности не освобождает, если предписание уже было вынесено и проигнорировано.

Уголовная ответственность, как пояснил Русяев, начинается с крупного размера посадок. Минимальное наказание в таком случае предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или обязательные работы до 480 часов. Также возможны ограничение свободы до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

За особо крупный размер наказание может доходить до 8 лет лишения свободы. Порог зависит от количества растений. Для конопли крупным размером считается уже 20 кустов, для мака — 10 растений, для ипомеи трехцветной — тоже 10. Особо крупный размер начинается от 330 кустов конопли, 200 растений мака и 100 растений ипомеи трехцветной.

При этом каждое растение считают отдельно. По словам юриста, именно поэтому даже декоративные маки на клумбе или несколько кустов конопли могут перевести ситуацию из административной в уголовную плоскость.