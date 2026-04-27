Угрозами и выстрелом из аэрозольного пистолета закончилась встреча водителя Toyota и 74-летней пенсионерки в деревне Рабитицы Волосовского района 25 апреля около 21:30.

По данным полиции, мужчина подошел к дому пожилой женщины, устроил скандал, начал ей угрожать, а затем выстрелил из аэрозольного пистолета. После этого он сел в Toyota RAV4 и уехал.

Меньше чем через сутки подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний неработающий житель Приморского района Санкт-Петербурга.

По факту случившегося завели уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства конфликта выясняются.