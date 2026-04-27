Мужчина угрожал пенсионерке и стрелял из пистолета в Волосовском районе

Мужчина угрожал пенсионерке и стрелял из пистолета в Волосовском районе

Угрозами и выстрелом из аэрозольного пистолета закончилась встреча водителя Toyota и 74-летней пенсионерки в деревне Рабитицы Волосовского района 25 апреля около 21:30.

По данным полиции, мужчина подошел к дому пожилой женщины, устроил скандал, начал ей угрожать, а затем выстрелил из аэрозольного пистолета. После этого он сел в Toyota RAV4 и уехал.

Меньше чем через сутки подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний неработающий житель Приморского района Санкт-Петербурга.

По факту случившегося завели уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства конфликта выясняются.

Волосовский район "Рабитицы" Ленинградская область
Новости Социум

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

Непогода в Ленобласти

