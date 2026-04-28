На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Сбой в движении пассажирских поездов произошел на Октябрьской железной дороге после отключения электроснабжения на участке Бежецк - Платищенка в Тверской области из-за неблагоприятной погоды.

Как сообщили в ОЖД, задержки затронули в том числе поезда, следующие в Санкт-Петербург и из него. С отклонением от графика идут поезда № 45 Иваново - Санкт-Петербург, № 48 Санкт-Петербург - Самара, № 46 Санкт-Петербург - Иваново, № 44 Санкт-Петербург - Кострома и № 347 Уфа - Санкт-Петербург.

Задержка составляет от 35 минут до 2 часов 50 минут.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
