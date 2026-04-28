Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.