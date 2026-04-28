Назван самый мощный ускоритель старения мозга

Назван самый мощный ускоритель старения мозга

Систематическое употребление алкоголя может ускорять возрастную атрофию мозга в 2-3 раза, предупредил нарколог Андрей Тюрин.

По его словам, этанол является прямым нейротоксином и со временем разрушает нервные клетки. В результате у человека уже в 40 лет состояние мозга на МРТ может соответствовать показателям 60-летнего.

Особенно сильно страдает гиппокамп – область, которая отвечает за память и регуляцию эмоций.

Кроме того, алкоголь повреждает белое вещество мозга, из-за чего ухудшается передача сигналов к телу. На этом фоне у человека может замедляться реакция, нарушаться координация и появляться трудности с многозадачностью. Причем такие проблемы, по словам специалиста, способны сохраняться даже в трезвом состоянии.

Тюрин добавил, что, по данным МРТ, у людей, которые ежедневно выпивают бокал вина или бутылку пива, целостность белого вещества может снижаться на 15-20 % уже через 5-6 лет.

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
