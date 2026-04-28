Полиция Шри-Ланки задержала в аэропорту 22 буддийских монахов. У них в чемоданах нашли 112 кг запрещенных веществ. Подозреваемые якобы думали, что перевозят книги и сладости для детей. Это изъятие стало крупнейшим в истории этой воздушной гавани.

По данным местной полиции, стоимость обнаруженной партии оценивается примерно в 260 млн рублей. Предварительно установлено, что координаторами схемы могли быть три монаха из храма в районе Джамбуралия. Остальные 19 человек, как утверждается, могли стать жертвами вербовки через социальные сети.

Задержанные заявили, что не знали о содержимом багажа и считали, что перевозят книги и сладости для детей. По их словам, им пообещали оплатить перелет, проживание и питание. Предполагаемого организатора схемы уже задержали.