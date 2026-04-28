Главная / Новости / Буддийских монахов с наркотиками на 260 млн рублей задержали в аэропорту

Буддийских монахов с наркотиками на 260 млн рублей задержали в аэропорту

Фото: Freepik.

Полиция Шри-Ланки задержала в аэропорту 22 буддийских монахов. У них в чемоданах нашли 112 кг запрещенных веществ. Подозреваемые якобы думали, что перевозят книги и сладости для детей. Это изъятие стало крупнейшим в истории этой воздушной гавани.

По данным местной полиции, стоимость обнаруженной партии оценивается примерно в 260 млн рублей. Предварительно установлено, что координаторами схемы могли быть три монаха из храма в районе Джамбуралия. Остальные 19 человек, как утверждается, могли стать жертвами вербовки через социальные сети.

Задержанные заявили, что не знали о содержимом багажа и считали, что перевозят книги и сладости для детей. По их словам, им пообещали оплатить перелет, проживание и питание. Предполагаемого организатора схемы уже задержали.

Шри-Ланка
Новости Социум

Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Санкт-Петербург

