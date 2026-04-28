Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.