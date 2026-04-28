Главная / Для души / VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами - Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из
Фото здесь и далее: пресс-служба VK

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным. 

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами - Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов. 

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.

VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами - Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из

В Ленобласти прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида жизненно важным питанием

Тихвинская городская прокуратура пресекла нарушение прав ребенка-инвалида, который в течение трех месяцев не получал положенное по закону лечебное питание.

В Ленинградской области прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида специализированным лечебным питанием.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после жалобы мамы ребенка Тихвинская городская прокуратура начала проверку и выявила нарушения в работе межрайонной больницы. Выяснлось, что с января по март 2026 года медучреждение не выписывало рецепты на лечебное питание, необходимое ребенку по состоянию здоровья.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление главврачу больницы с требованием обеспечить юного пациента необходимым питанием. 

«Представление рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права ребенка восстановлены, ему предоставлено лечебное питание в необходимом объеме», — передает прокуратура.

