Тихвинская городская прокуратура пресекла нарушение прав ребенка-инвалида, который в течение трех месяцев не получал положенное по закону лечебное питание.

В Ленинградской области прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида специализированным лечебным питанием.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после жалобы мамы ребенка Тихвинская городская прокуратура начала проверку и выявила нарушения в работе межрайонной больницы. Выяснлось, что с января по март 2026 года медучреждение не выписывало рецепты на лечебное питание, необходимое ребенку по состоянию здоровья.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление главврачу больницы с требованием обеспечить юного пациента необходимым питанием.

«Представление рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права ребенка восстановлены, ему предоставлено лечебное питание в необходимом объеме», — передает прокуратура.