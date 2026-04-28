В Ленобласти прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида жизненно важным питанием

Тихвинская городская прокуратура пресекла нарушение прав ребенка-инвалида, который в течение трех месяцев не получал положенное по закону лечебное питание.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после жалобы мамы ребенка Тихвинская городская прокуратура начала проверку и выявила нарушения в работе межрайонной больницы. Выяснлось, что с января по март 2026 года медучреждение не выписывало рецепты на лечебное питание, необходимое ребенку по состоянию здоровья.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление главврачу больницы с требованием обеспечить юного пациента необходимым питанием. 

«Представление рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права ребенка восстановлены, ему предоставлено лечебное питание в необходимом объеме», — передает прокуратура.

Врач раскрыла серьезное последствие частого приема обезболивающих

Частый прием таких препаратов может обернуться язвой желудка.

Россиянам посоветовали избегать бесконтрольного приема обезболивающих. В противном случае существует риск развития НПВС-индуцированной язвенной болезни. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эта болезнь развивается в результате частного приема обезболивающих, особенно — ибупрофена. 

«На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку — боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно», — заявила Головчанская.

Причем злоупотребление обезболивающими грозит не только язвой, но и желудочно-кишечным кровотечением, предупредила врач.

