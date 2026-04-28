В Выборге злостный нарушитель ПДД остался без дорогой иномарки. Мужчина сел пьяным за руль, хотя ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный поступок.

Как сообщили в прокуратуре по Ленинградской области, ранее на местного жителя был составлен административный протокол после того, как он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако позже, в августе 2025 года, мужчина снова сел за руль, будучи пьяным. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ. Его автомобиль изъят в пользу государства.