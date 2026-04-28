Житель Выборга остался без "Ауди" за повторную пьяную езду

Также рецидивисту назначили 200 часов обязательных работ. 

В Выборге злостный нарушитель ПДД остался без дорогой иномарки. Мужчина сел пьяным за руль, хотя ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный поступок. 

Как сообщили в прокуратуре по Ленинградской области, ранее на местного жителя был составлен административный протокол после того, как он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако позже, в августе 2025 года, мужчина снова сел за руль, будучи пьяным. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ. Его автомобиль изъят в пользу государства.

 

В Ленобласти упала заболеваемость гриппом и коронавирусом

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с  коронавирусом.

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.

