Перед Днем Ленинградской области в Ивангороде планируют отремонтировать 20 многоквартирных домов и благоустроить общественные пространства.
Губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания оргкомитета отметил, что из-за приграничного расположения Ивангорода региону нужно совместить высокий уровень безопасности с комфортным и организованным подъездом для гостей праздника. Подробности по этой части станут известны позже.
Второй ключевой задачей губернатор назвал внешний облик города.
«В этом году предстоит отремонтировать 20 многоквартирных домов. В плане – крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной, Госпитальной улицах. На части объектов работы уже стартовали, на остальных подрядчики выйдут в мае. Также благоустроим дворы на Гагарина, 12 и Пасторова, 15», – отметил Александр Дрозденко
Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ивангороде благоустроят общественную территорию «Утиный парк»: расчистят пруд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и мостик, проведут озеленение. Подрядчик уже приступил к земляным работам.
Александр Дрозденко поручил строго контролировать сроки и качество выполнения всех работ.