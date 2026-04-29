Подготовку к 99-летию региона обсудили в Ленобласти

Подготовку к 99-летию региона обсудили в Ленобласти

Перед Днем Ленинградской области в Ивангороде планируют отремонтировать 20 многоквартирных домов и благоустроить общественные пространства.

Губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания оргкомитета отметил, что из-за приграничного расположения Ивангорода региону нужно совместить высокий уровень безопасности с комфортным и организованным подъездом для гостей праздника. Подробности по этой части станут известны позже.

Второй ключевой задачей губернатор назвал внешний облик города.

«В этом году предстоит отремонтировать 20 многоквартирных домов. В плане – крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной, Госпитальной улицах. На части объектов работы уже стартовали, на остальных подрядчики выйдут в мае. Также благоустроим дворы на Гагарина, 12 и Пасторова, 15», – отметил Александр Дрозденко

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ивангороде благоустроят общественную территорию «Утиный парк»: расчистят пруд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и мостик, проведут озеленение. Подрядчик уже приступил к земляным работам.

Александр Дрозденко поручил строго контролировать сроки и качество выполнения всех работ.

Ленинградская область Ивангород Александр Дрозденко
Средства ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший, множество пострадавших и разрушений

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями, а также в Крыму.

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, есть погибший и пострадавшие. В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб от детонации дрона. В селе Доброе Грайворонского округа двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног. Здание там частично разрушено. В районе поселка Красная Яруга при ударе по автомобилю пострадали отец с сыном. В поселке Октябрьский Белгородского округа травмы получила женщина. На участке автодороги Бобрава – Ракитное баротравму получил водитель ГАЗели. Еще три человека получили различные травмы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Там также повреждено здание социального объекта.

В Воронежской области уничтожили и подавили 10 беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области БПЛА уничтожили в Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах. По словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Севастополе, как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбили две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе. Гражданские объекты в городе не пострадали.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Челябинска, Орска, Екатеринбурга и Перми.

БПЛА Россия СВО минобороны

