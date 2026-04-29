Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40 (транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 19-156 (мосты и путепроводы) ограничение скорости движения с 10:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения механизированным способом.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 72+500-80 в ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

транспортная развязка км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи с увлажнением механизированным способом;

подъезд к г. Выборгу №1 км 3-4, км 157-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

площадка отдыха км 47, км 69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и покраска беседок;

км 126-127 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 2-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп поочерёдно;

км 0-26+ транспортные развязки км 10,км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы с вывозом смёта;

км 128-129 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, установка сигнальных столбиков ССУ- 075.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех очистка обочины;

км 49-47 ограничение скорости на СПб левая полоса с 11:00-17:00, ремонт СБО (силовое барьерное ограничение);

км 47,44 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 09:00-11:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мойка разделительной полосы мех.способом;

км 158-179-158 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мойка СБО;

км 47-50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание локально-очистных сооружений;

км 99-179-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка разворотных петель и островков безопасности;

км 158-179-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, очистка разделительной полосы с вывозом смёта;

км 112-133 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ).