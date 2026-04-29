Жители Заневки собрали 48 мешков мусора на субботнике

Новости Социум

Жители Заневки собрали 48 мешков мусора на субботнике

Жители деревни Заневка собрали 48 мешков мусора во время субботника. На уборку вышли активисты нового жилого комплекса «Веда Вилладж». Они очистили от мусора обочины и пустырь вдоль Ладожской улицы.

Жители Заневки собрали 48 мешков мусора на субботнике
Фото: vk_com/wall-188414783_49753

К акции также присоединилась благотворительная организация «Пища жизни», которая организовала питание для волонтеров.

«Люди, которые здесь живут, обладают очень активной жизненной позицией, любят чистоту и порядок. Когда узнали, что администрация организовывает субботник, решили присоединиться», - рассказал представитель Фонда сохранения культурных ценностей и поддержки социальных проектов «Заневка» Валерий Белоусов

С инициативой провести субботник общественная организация обратилась в муниципалитет. Власти поддержали идею и предоставили активистам необходимый инвентарь.

Заневка Ленинградская область
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 29 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40 (транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 19-156 (мосты и путепроводы) ограничение скорости движения с 10:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения механизированным способом.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:        

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 72+500-80 в ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

транспортная развязка км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи с увлажнением механизированным способом;

подъезд к г. Выборгу  №1 км 3-4, км 157-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи  механизированным способом;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

площадка отдыха км 47, км 69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и покраска беседок;

км 126-127 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 2-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп поочерёдно;

км 0-26+ транспортные развязки км 10,км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мойка ШЗЭ;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех.очистка разделительной полосы с вывозом смёта;

км 128-129 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, установка сигнальных столбиков ССУ- 075.        

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех очистка обочины;

км 49-47 ограничение скорости на СПб левая полоса с 11:00-17:00, ремонт СБО (силовое барьерное ограничение);

км 47,44 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 09:00-11:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мойка разделительной полосы мех.способом;

км 158-179-158 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мойка СБО;

км 47-50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 10:00 до 17:00, содержание локально-очистных сооружений;

км 99-179-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка разворотных петель и островков безопасности;

км 158-179-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, очистка разделительной полосы с вывозом смёта;

км 112-133 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 08:00-17:00, заливка швов.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ).

Дорожный ограничения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

