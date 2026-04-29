На производственной площадке ООО «МФЦ Выборг лес» три месяца назад стартовал федеральный проект «Производительность труда». За это время эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с командой предприятия уже получили первые промежуточные результаты.

В частности, удалось устранить простои, которые возникали из-за смерзаемости щепы. Кроме того, сокращены простои в ожидании автомобилей в течение рабочей смены.

В настоящее время команда продолжает работу над увеличением выработки. Впереди у специалистов ещё три месяца интенсивной работы непосредственно на производственной площадке. После завершения этого этапа предприятие получит 2,5 года консультационной поддержки, которая позволит закрепить достигнутые результаты и масштабировать их на другие процессы.

Важно отметить, что ООО «МФЦ Выборг лес» вступило в проект и получает весь комплекс услуг абсолютно бесплатно. Это одна из ключевых мер государственной поддержки бизнеса в Ленинградской области.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.