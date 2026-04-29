Российские банки продолжают работать над расширением географии международных переводов с выдачей наличных. Как сообщили на днях в ВТБ, список доступных направлений для таких операций пополнился Грецией, Израилем, Казахстаном, Кипром и Турцией.

На текущий момент сервис доступен в 12 странах, что позволяет россиянам оперативно и безопасно поддерживать близких за пределами РФ. До этого перевести средства таким способом можно было в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан.

«Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных – это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платёжные системы. Расширение географии до 12 стран – наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.