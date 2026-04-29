Банки расширяют географию международных переводов с выдачей наличных

Новости Экономика

Банки расширяют географию международных переводов с выдачей наличных

Российские банки продолжают работать над расширением географии международных переводов с выдачей наличных. Как сообщили на днях в ВТБ, список доступных направлений для таких операций пополнился Грецией, Израилем, Казахстаном, Кипром и Турцией.

На текущий момент сервис доступен в 12 странах, что позволяет россиянам оперативно и безопасно поддерживать близких за пределами РФ. До этого перевести средства таким способом можно было в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан.  

«Мы видим растущий спрос на международные переводы с выдачей наличных – это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платёжные системы. Расширение географии до 12 стран – наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. 

банки ВТБ Россия международные переводы
Новости Происшествия

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
2763

Гатчина

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

