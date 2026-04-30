weather 4.4°
$ 74.88
87.78

Петербуржцы организовали финансовую пирамиду и заработали 94 млн рублей

Новости Происшествия Главное

Петербуржцы организовали финансовую пирамиду и заработали 94 млн рублей

Трех петербуржцев осудили за мошенничество на 94 млн руб. С 2019 по 2022 год они привлекали деньги вкладчиков через финансовые общества и не собирались выполнять перед ними обязательства. От их действий пострадали 110 человек.

Петербуржцы организовали финансовую пирамиду и заработали 94 млн рублей - Трех петербуржцев осудили за мошенничество на 94 млн руб. С 2019 по 2022 год они привлекали деньги в
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фигуранты владели несколькими организациями: ПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО», ПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» и КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР». На должности председателей они назначили своих знакомых, которые, как установлено, о преступном умысле не знали.

Чтобы схема выглядела правдоподобно, мужчины арендовали офисы в Санкт-Петербурге и Москве, наняли сотрудников, подготовили договоры для вкладчиков и заключили контракты со страховыми компаниями.

Людей убеждали, что их деньги направят на инвестиции в строительные объекты по всей России, а затем вернут с высокими процентами. Также вкладчикам обещали выдачу кредитов под большие проценты.

За несколько лет группа получила не менее 94 млн руб. от 110 человек. Часть денег первым вкладчикам возвращали, остальные средства фигуранты забирали себе и тратили на финансово-хозяйственную деятельность обществ.

Организатор вину не признал. Двое его соучастников признали вину.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчин виновными в мошенничестве группой в особо крупном размере. Организатор получил 8 лет колонии общего режима. Двое соучастников – по 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также каждому из троих назначили штраф по 500 тыс. руб.

Теги

финансовая пирамида Санкт-Петербург
Новости Спорт

Игравший за «Динамо» африканец рассказал о гревших его в России выплатах десятков тысяч долларов за каждую игру

Конголезский защитник Кристофер Самба, игравший за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», вспомнил о российском периоде карьеры.  

По словам бывшего футболиста, в обеих командах платили очень большие деньги. А богусы могли достигать 50 тысяч долларов за игру.

«В России было холодно, а они грели Повторил ли бы я это еще раз? Что за глупые вопросы? Не раздумывая», – сказал Кристофер Самба.

Кристофер Самба – конголезский футболист, у него также есть французское гражданство. За «Анжи» он играл с 2012 по 2013 год, после чего перешел в «Динамо». Российский чемпионат защитник покинул в 2016-м, а спустя два года завершил карьеру.

Теги

динамо спорт футбол

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться