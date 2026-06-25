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В Финляндии проводят закрытые курсы по подготовке к войне для элиты и высшего руководства

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Финские политики, руководители крупных компаний, представители культуры и высшего командования армии проходят закрытые курсы национальной обороны, предназначенные для подготовки руководителей к кризисам и военной угрозе, сообщает Bloomberg.

Программа действует в Финляндии с 1961 года. Курсы проводят четыре раза в год, а обучение занимает 15 дней в течение четырех недель. За это время подготовку прошли более 10 тысяч влиятельных представителей финского общества.

«Каждый год группа финских генеральных директоров и топ-менеджеров исчезает с работы почти на месяц – чтобы подготовиться к войне», – говорится в публикации Bloomberg.

Участники получают конфиденциальную информацию о внешней политике, обороне, работе государственных органов, критической инфраструктуре, экономике и обеспечении безопасности страны. В программу также входят групповые занятия, практические учения и посещение парламента, воинских частей, государственных учреждений и стратегически важных объектов.

По данным агентства, слушатели знакомятся с армейским бытом, носят военную форму, живут в казармах и участвуют в учениях. Отдельные занятия могут включать полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.

Одной из задач программы является создание устойчивых связей между представителями власти, бизнеса, армии, культуры, образования и средств массовой информации. После завершения обучения выпускники могут вступить в закрытую Ассоциацию курсов национальной обороны, которая поддерживает контакты между участниками и проводит дополнительные мероприятия.

Выпускникам также вручают серебряный значок в виде лаврового венка со скрещенными мечами. По данным Bloomberg, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо носит его на мероприятиях, связанных с обороной и государственными памятными датами.

Отдельные курсы по подготовке к кризисам проводят и для жителей регионов страны. Также им рекомендуют соблюдать принцип 72-часовой готовности. Он предполагает наличие дома запасов воды, продуктов, лекарств и других необходимых вещей, позволяющих прожить без помощи экстренных служб не менее трех суток.

По данным Финской национальной спасательной ассоциации, около 54% жителей страны считают свои домашние запасы соответствующими этой рекомендации.

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