Новости Социум

Ленинградцев предупредили о серьезной ответственности за незаконные врезки в водопровод

За самовольное потребление предусмотрены не только штрафы, но и уголовное преследование.

Фото: Леноблводоканал

Летний период традиционно сопровождается резким ростом нагрузки на коммунальные сети. Однако увеличение расхода ресурсов возникает не только в результате активного использования воды для полива огородов и заполнения бассейнов, но и по вине незаконных врезок в трубы. Это приводит к падению давления в коммуникациях и перебоям в поставках.

В «Леноблводоканале» напомнили, что самовольное потребление воды карается законом. Так, согласно ст. 7.20 КоАП РФ нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. В случаях, когда ущерб предприятию превышает один миллион, абонентам грозит ответственность по ч. 1 ст. 165 УК РФ, что может закончиться лишением свободы на срок до двух лет.

«Гражданская ответственность — начисление платы за потреблённый ресурс, в том числе с применением повышающих коэффициентов. Ограничение или отключение водоснабжения — в случае самовольного подключения», —предупредили в компании.

При этом выявляются незаконные врезки довольно оперативно. Во всех производственных управлениях компании функционируют полевые бригады.

Новости Социум Главное

Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и на протяжении следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. С 29 апреля по 7 мая в некоторых населенных пунктах региона возможны отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

