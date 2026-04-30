За самовольное потребление предусмотрены не только штрафы, но и уголовное преследование.

Летний период традиционно сопровождается резким ростом нагрузки на коммунальные сети. Однако увеличение расхода ресурсов возникает не только в результате активного использования воды для полива огородов и заполнения бассейнов, но и по вине незаконных врезок в трубы. Это приводит к падению давления в коммуникациях и перебоям в поставках.

В «Леноблводоканале» напомнили, что самовольное потребление воды карается законом. Так, согласно ст. 7.20 КоАП РФ нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. В случаях, когда ущерб предприятию превышает один миллион, абонентам грозит ответственность по ч. 1 ст. 165 УК РФ, что может закончиться лишением свободы на срок до двух лет.

«Гражданская ответственность — начисление платы за потреблённый ресурс, в том числе с применением повышающих коэффициентов. Ограничение или отключение водоснабжения — в случае самовольного подключения», —предупредили в компании.

При этом выявляются незаконные врезки довольно оперативно. Во всех производственных управлениях компании функционируют полевые бригады.