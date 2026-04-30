Весенне-летние тарифы на посещение платных особо охраняемых природных территорий начнут действовать в Ленинградской области с 1 мая. Инспекторы смогут проверять факт оплаты во время патрулирования заповедных лесов и берегов.

Посещение заказников «Выборгский», «Кургальский» и «Раковые озера», а также памятника природы «Колтушские высоты» будет стоить 150 руб. Для иностранных граждан цена составит 300 руб.

За пребывание в заказнике «Линдуловская роща» и на территории памятника природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка» нужно будет заплатить 200 руб. Для иностранцев тариф составит 400 руб.

От платы освобождаются жители Ленобласти с регистрацией в районе, где расположена ООПТ, а также владельцы недвижимости на этой территории.

Всего предусмотрено 26 льготных категорий. Бесплатно посещать ООПТ могут пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, дети дошкольного и школьного возраста, а также другие льготники.

Оплатить посещение можно по QR-коду на информационных щитах или через сайт Дирекции ООПТ Ленобласти. Вырученные средства направляют на поддержание инфраструктуры заповедных мест.