С 1 мая вводятся весенне-летние тарифы на посещение платных ООПТ в Ленобласти

Весенне-летние тарифы на посещение платных особо охраняемых природных территорий начнут действовать в Ленинградской области с 1 мая. Инспекторы смогут проверять факт оплаты во время патрулирования заповедных лесов и берегов.

Фото: ООПТ Ленобласти

Посещение заказников «Выборгский», «Кургальский» и «Раковые озера», а также памятника природы «Колтушские высоты» будет стоить 150 руб. Для иностранных граждан цена составит 300 руб.

За пребывание в заказнике «Линдуловская роща» и на территории памятника природы «Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка» нужно будет заплатить 200 руб. Для иностранцев тариф составит 400 руб.

От платы освобождаются жители Ленобласти с регистрацией в районе, где расположена ООПТ, а также владельцы недвижимости на этой территории.

Всего предусмотрено 26 льготных категорий. Бесплатно посещать ООПТ могут пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, дети дошкольного и школьного возраста, а также другие льготники.

Оплатить посещение можно по QR-коду на информационных щитах или через сайт Дирекции ООПТ Ленобласти. Вырученные средства направляют на поддержание инфраструктуры заповедных мест.

ООПТ Ленинградская область
Синоптик рассказал, какая погода будет в Ленобласти и Петербурге на майские праздники

Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на майские праздники. Самый теплый день придется на 2 мая, сообщает «Бриф24».

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. Местами на западе региона ожидается дождь. После прохождения фронта в регион начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», – отметил Александр Колесов

В первый день мая сохранится облачность, но во второй половине дня должно выглянуть солнце. Самым теплым и солнечным станет 2 мая. В первой половине 3 мая солнце также не должно спрятаться.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», – подчеркнул Александр Колесов

Днем 1 мая температура составит +12…+17 °C, 2 мая – +18…+23 °C, 3 мая – +14…+19 °C. Ночные заморозки ожидаются только 1 мая на востоке Ленинградской области, где температура может опуститься до -1…-3 °C. После этого по ночам в регионе повсеместно будет плюс.

