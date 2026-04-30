weather 6.2°
$ 74.80
88.64

Сергей Перминов: путь к нормализации отношений между РФ и США неблизкий, но Москва готова по нему идти

Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов: путь к нормализации отношений между РФ и США неблизкий, но Москва готова по нему идти

Сенатор прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сохранение политических контактов между Москвой и Вашингтоном является критически важным аспектом глобальной безопасности. Об этом заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя недавние переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Политические контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Ситуация в мире остается напряженной. Многие значимые вопросы, включая украинскую проблематику, требуют дальнейших усилий для их разрешения. Крупные державы должны поддерживать диалог друг с другом», — цитирует сенатора Online47.

Однако путь к полной нормализации российско-американских отношений остается долгим и во многом зависит от политической воли Вашингтон. 

«Что касается возможного перемирия, то позиция киевского режима будет зависеть от мнения его европейских спонсоров. Его агрессивная сущность — уже ни для кого не секрет. Пожелания Трампа украинская сторона все чаще пытается игнорировать, считая, что его позиции ослабевают», — добавил Сергей Перминов.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: в речах Зеленского прослеживается неприкрытое желание создать кризис на границе с Беларусью
Глава киевского режима выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Сенатор уверен, что риторика Зеленского является попыткой вернуть украинскую...
25.04.2026
429

Теги

Владимир Путин Сергей Перминов Дональд Трамп
Новости Происшествия

В Петербурге задержана пожилая помощница мошенников: она оставила пенсионера без 1,7 млн рублей

Пенсионерка забрала у жертвы аферистов крупную сумму денег в рублях и валюте и передала неизвестным. Оказалось, что задержанная сама стала жертвой мошенников.

Полиция Центрального района Петербурга задержала 66-летнюю местную жительницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме. Ее жертвой стал 71-летний пенсионер.

Как сообщили в региональном главке МВД, 29 декабря 2025 года житель Моховой улицы обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные позвонили ему под предлогом необходимости декларирования средств и убедили передать курьеру накопления. Общий ущерб составил 1 756 418 рублей.

Минувшим днем оперативники задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в совершенном преступлении. В ходе разбирательства выяснились, что пожилая женщина сама стала жертвой аферистов. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
Бывший полицейский задержан за присвоение 9 млн рублей при задержании в Петербурге
Бывшего полицейского обвинили в хищении 9 млн руб. у задержанного во время силового задержания в апарт-отеле на Социалистической улице в Санкт-Петербу...
30.04.2026
174

Теги

Петербург мошенники

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться