Сенатор прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сохранение политических контактов между Москвой и Вашингтоном является критически важным аспектом глобальной безопасности. Об этом заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя недавние переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Политические контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном продолжаются. Ситуация в мире остается напряженной. Многие значимые вопросы, включая украинскую проблематику, требуют дальнейших усилий для их разрешения. Крупные державы должны поддерживать диалог друг с другом», — цитирует сенатора Online47.
Однако путь к полной нормализации российско-американских отношений остается долгим и во многом зависит от политической воли Вашингтон.
«Что касается возможного перемирия, то позиция киевского режима будет зависеть от мнения его европейских спонсоров. Его агрессивная сущность — уже ни для кого не секрет. Пожелания Трампа украинская сторона все чаще пытается игнорировать, считая, что его позиции ослабевают», — добавил Сергей Перминов.