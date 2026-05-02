В Санкт-Петербурге осудили женщину за продажу чужого автомобиля и переоформление нежилых помещений без согласия владельцев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина состояла в личных отношениях с мужчиной и пользовалась доверием его отца. Она получила доверенность на автомобиль отца, а затем без его просьбы продала машину незнакомой покупательнице, которая не знала о преступной схеме.

За автомобиль женщина получила 4,1 млн руб. Деньги собственнику она не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Позже женщина решила завладеть и недвижимостью семьи. У сына были два нежилых помещения общей стоимостью более 37,5 млн руб. Женщина узнала о доверенностях на эти помещения, оформленных на ее имя, без ведома мужчины забрала документы из квартиры его отца и организовала отчуждение имущества.

Для этого она нашла знакомого, который выполнил ее просьбы, но, как установлено, не знал о преступном умысле. Женщина заключила с ним фиктивный договор купли-продажи и оформила переход права собственности на подставное лицо. Фактически денег она не получила, но право собственности на помещения перешло другому человеку.

В суде женщина вину не признала. Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.