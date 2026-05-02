Женщина втерлась в доверие к отцу и сыну и лишила их имущества в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили женщину за продажу чужого автомобиля и переоформление нежилых помещений без согласия владельцев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина состояла в личных отношениях с мужчиной и пользовалась доверием его отца. Она получила доверенность на автомобиль отца, а затем без его просьбы продала машину незнакомой покупательнице, которая не знала о преступной схеме.

За автомобиль женщина получила 4,1 млн руб. Деньги собственнику она не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Позже женщина решила завладеть и недвижимостью семьи. У сына были два нежилых помещения общей стоимостью более 37,5 млн руб. Женщина узнала о доверенностях на эти помещения, оформленных на ее имя, без ведома мужчины забрала документы из квартиры его отца и организовала отчуждение имущества.

Для этого она нашла знакомого, который выполнил ее просьбы, но, как установлено, не знал о преступном умысле. Женщина заключила с ним фиктивный договор купли-продажи и оформила переход права собственности на подставное лицо. Фактически денег она не получила, но право собственности на помещения перешло другому человеку.

В суде женщина вину не признала. Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

Дачу семьи Фаберже в Парголово выставили на торги за 47 млн рублей

Дачу семьи Фаберже в поселке Парголово выставили на продажу за 46,88 млн руб. Объект имеет статус культурного наследия федерального значения, сообщает spb.aif.ru.  

Торги назначены на 19 июня. Заявки от участников принимают до 15 июня. В состав лота входят здания общей площадью около 3 тыс. кв. м, а также аренда земельного участка площадью 7,95 га.

Историческая усадьба известна как «Малый Эрмитаж». Такое название она получила благодаря коллекции произведений искусства, которую собирал Агафон Фаберже.

Изначально дом по проекту архитектора Карла Шмидта был выполнен в стиле английского коттеджа. В 1908 году его перестроили в духе модерна. В интерьерах появились зимние сады, мраморная лестница, кафельные печи и камин с изразцами XVIII века. Помещения оформили в стилях разных исторических эпох.

После 1917 года усадьбу национализировали, а в 1919 году разграбили. В советское время здесь размещались санатории, дома отдыха и детские лагеря. Из-за этого первоначальная планировка здания изменилась.

Сейчас усадьба находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет провести реставрацию и сохранить объект культурного наследия по требованиям законодательства. Завершить работы необходимо до февраля 2029 года.

