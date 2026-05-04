Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей

В Петербурге средняя зарплата по итогам февраля превысила 125 тысяч рублей, следует из данных РИА Новости.

Всего порог в 100 тыс. рублей преодолели 14 регионов. В феврале самые высокие зарплаты были зафиксированы на Чукотке - средний доход составил 208,5 тысяч рублей. Также значительные заработки, превышающие 150 тысяч рублей, получали жители Москвы (198,4 тыс. руб.), Магаданской области (179,8 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тыс. руб.).

Зарплаты выше 125 тысяч рублей отмечались в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Доходы свыше 100 тысяч рублей - в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Средняя зарплата по стране в феврале составила 103,9 тысячи рублей, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом. Данные рассчитаны до вычета налогов и включают премии, а также учитывают доходы всех сотрудников, включая высокооплачиваемых.

Ладожский мост разведут в ночь на 5 мая

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти временно ограничат движение из-за технологической разводки Ладожского моста через реку Неву. Работы запланированы на 5 мая.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:30 до 02:30 движение по мосту будет закрыто. Разводка необходима для планового осмотра конструкций разводного пролета и диагностики механических и автоматизированных систем моста.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

