В Тосненском районе Ленобласти после попадания БПЛА произошло возгорание на территории складской зоны в Красном Бору. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, целью атаки стал гражданский объект — склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. К тушению пожара привлечены необходимые силы и средства Леноблпожспаса и ГУ МЧС России по Ленобласти.

В объединенной компании RWB уточнили, что персонал эвакуировали заблаговременно. Склад приостановил работу, поставки товаров перенаправлены на другие объекты маркетплейса.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО сбили 17 беспилотников над территорией региона. Один человек пострадал.