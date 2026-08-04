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Склад Wildberries в Красном Бору загорелся после атаки БПЛА

В Тосненском районе Ленобласти после попадания БПЛА произошло возгорание на территории складской зоны в Красном Бору. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Склад Wildberries в Красном Бору загорелся после атаки БПЛА - Создан оперативный штаб. К тушению пожара привлечены необходимые силы и средства Леноблпожспаса и ГУ
Фото (архив): lenobl.ru

По словам главы региона, целью атаки стал гражданский объект — склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. К тушению пожара привлечены необходимые силы и средства Леноблпожспаса и ГУ МЧС России по Ленобласти.

В объединенной компании RWB уточнили, что персонал эвакуировали заблаговременно. Склад приостановил работу, поставки товаров перенаправлены на другие объекты маркетплейса.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО сбили 17 беспилотников над территорией региона. Один человек пострадал.

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Ленобласть пожар склад Красный бор Тосненский район Wildberries СВО
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В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

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Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть

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