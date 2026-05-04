Сотрудники заводов в Ленобласти и Петербурге стали реже погибать на работе

Сотрудники заводов в Ленобласти и Петербурге стали реже погибать на работе

Число несчастных случаев со смертельным исходом на промышленных производствах в Санкт-Петербурге снизилось на 30 % с начала 2026 года, сообщает Neva.Today.

В I квартале 2026 года количество смертельных происшествий на заводах сократилось и в городе, и в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге показатель стал ниже на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Ленобласти – на 22 %.

В городе смертельные случаи на производствах составили 4 % от общего числа травм. В Ленинградской области этот показатель достиг 13 %.

В инспекции труда отметили, что снижение стало устойчивой тенденцией. В 2023 году в Ленинградской области доля смертельных несчастных случаев составляла 60 %, а к концу 2025 года опустилась ниже трети.

В целом число смертельных происшествий на производствах остается небольшим. В Санкт-Петербурге с 2023 года по I квартал 2026 года инспекция выявила 79 таких случаев.

Эксперт мобильного оператора раскрыла, какие настройки смартфона помогают улучшить звонки

Пользователям смартфонов посоветовали проверить настройки VoLTE и VoWiFi, которые могут улучшить качество связи и звонков. Об этом рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования мобильного оператора Александр Джакония.

По словам эксперта, VoLTE отвечает за более качественные голосовые вызовы и быстрое соединение при звонке. С этой функцией собеседника слышно четче, а вызов устанавливается быстрее.

VoWiFi работает в другой ситуации. Функция позволяет звонить и принимать вызовы через Wi-Fi, если сигнал сотовой сети слабый или нестабильный.

Джакония отметил, что VoWiFi особенно полезен в помещениях, где телефону сложно поймать устойчивую мобильную сеть. Это могут быть квартиры с плотными стенами, офисные здания, подвалы, подземные парковки или загородные дома. При стабильном Wi-Fi пользователь может оставаться на связи без поиска места, где телефон ловит лучше.

VoLTE также позволяет не терять мобильный интернет во время разговора. Это удобно, если во время звонка нужно открыть карту, прочитать сообщение, проверить почту, зайти на сайт или воспользоваться приложением.

Эксперт советует хотя бы 1 раз проверить, доступны ли эти функции на смартфоне. На Android нужные пункты обычно находятся в разделах мобильной сети, SIM-карты или вызовов. На iPhone их чаще ищут в настройках сотовой связи.

Названия пунктов могут отличаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы. Чаще всего речь идет о VoLTE и «звонках по Wi-Fi».

При этом возможность включить функции зависит не только от устройства, но и от поддержки оператора. Если нужного переключателя в меню нет, это не всегда означает проблему со смартфоном. Иногда функция появляется после обновления системы, перезагрузки телефона или подключения соответствующей услуги у оператора.

После включения VoLTE и VoWiFi обычно работают автоматически и не требуют дополнительных действий.

