Число несчастных случаев со смертельным исходом на промышленных производствах в Санкт-Петербурге снизилось на 30 % с начала 2026 года, сообщает Neva.Today.

В I квартале 2026 года количество смертельных происшествий на заводах сократилось и в городе, и в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге показатель стал ниже на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Ленобласти – на 22 %.

В городе смертельные случаи на производствах составили 4 % от общего числа травм. В Ленинградской области этот показатель достиг 13 %.

В инспекции труда отметили, что снижение стало устойчивой тенденцией. В 2023 году в Ленинградской области доля смертельных несчастных случаев составляла 60 %, а к концу 2025 года опустилась ниже трети.

В целом число смертельных происшествий на производствах остается небольшим. В Санкт-Петербурге с 2023 года по I квартал 2026 года инспекция выявила 79 таких случаев.