Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что любая дорога общего пользования должна находиться в публичном сервитуте без оплаты.

Это заявление было сделано в рамках «прямой» телефонной линии, когда житель региона пожаловался на перекрытие предпринимателем единственной дороги, ведущей к населенному пункту.

«Я историю знаю, мы ее с вами уже обсуждали. Для ваших земельных участков есть единственный проезд, который находится на частных землях. ИП установил шлагбаум и хочет взымать деньги за проезд по дороге. <..> Ошиблись в свое время местные власти, когда оформляли землю в собственность сперва ему, а после вам. Никто не обратил внимание, что при выдаче земельных участков, должен быть наложен публичный сервитут. Это нужно было сделать сразу», - отметил Александр Дрозденко.

К решению вопроса подключены профильные комитеты, в том числе для участия в судебных разбирательствах.

«В текущем моменте все решения и способы решения ушли в суды», - добавил Александр Дрозденко.