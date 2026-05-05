В Петербурге мигрант сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Происшествия

В Петербурге мигрант сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

В Петербурге задержали иностранца, сбившего маленького ребенка, а затем скрывшегося с места происшествия.

Как передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти, несчастный случай произошел в Курортном районе 3 мая. Водитель иномарки допустил столкновение с 7-летним мальчиком и поспешил уехать. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. 

Во вторник, 5 мая, виновника ЧП задержали. Им оказался 30-летний мигрант, у которого при проверке обнаружили проблемы с документами. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новости Социум

Поврежденную огнем экотропу в заказнике "Кургальский" восстановят на этой неделе

Все работы будут завершены до выходных.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области

Деревянный настил на экомаршруте в заказнике «Кургальский» приведут в порядок после пожара в ближайшие дни. Об этом рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области.

Ремонтная команда Дирекции ООПТ ЛО в ближайшее время восстановит деревянный настил экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа», — указано в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные устроили пожар в заказнике «Кургальский». В результате происшествия был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026
