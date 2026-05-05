В Петербурге задержали иностранца, сбившего маленького ребенка, а затем скрывшегося с места происшествия.

Как передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти, несчастный случай произошел в Курортном районе 3 мая. Водитель иномарки допустил столкновение с 7-летним мальчиком и поспешил уехать. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 5 мая, виновника ЧП задержали. Им оказался 30-летний мигрант, у которого при проверке обнаружили проблемы с документами. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.