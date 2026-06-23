В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реализуют в следующем году.

Более 160 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реализованы в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Всего в регионе на голосование было представлено 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», уже в следующем году выбранные жителями парки, набережные, аллеи и площади начнут свое преображение.

По данным регионального комитета по ЖКХ, участие в голосовании приняли 162 565 человек. Наибольшую активность проявили жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Процесс выбора объектов проходил при поддержке 1397 волонтеров, которые помогали гражданам разобраться в проектах и отдать свой голос.

«Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, по всей России в голосовании приняли участие 15 883 904 человека, было выставлено более 6,8 тыс. объектов в 88 регионах. В 2026 году к волонтерскому сопровождению голосования привлечено почти 194 тыс. человек», — отметил губернатор.