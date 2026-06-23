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Новости Социум

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реализуют в следующем году.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ МАХ

Более 160 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реализованы в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Всего в регионе на голосование было представлено 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», уже в следующем году выбранные жителями парки, набережные, аллеи и площади начнут свое преображение.

По данным регионального комитета по ЖКХ, участие в голосовании приняли 162 565 человек. Наибольшую активность проявили жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Процесс выбора объектов проходил при поддержке 1397 волонтеров, которые помогали гражданам разобраться в проектах и отдать свой голос.

«Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, по всей России в голосовании приняли участие 15 883 904 человека, было выставлено более 6,8 тыс. объектов в 88 регионах. В 2026 году к волонтерскому сопровождению голосования привлечено почти 194 тыс. человек», — отметил губернатор.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал

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Теги

Александр Дрозденко Благоустройство в Ленобласти Голосование в Ленобласти
Новости Социум Главное

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка

Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка - Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка. Об этом 23 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки. Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка , новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей», — отметил глава региона.

Ленинградской области это позволит обеспечить новые рабочие места, ценные кадры для экономики замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а также промышленную площадку для воплощения в жизнь амбициозных проектов. 

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Теги

Александр Дрозденко Гатчинский округ

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