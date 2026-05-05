Сотрудники Управления ЗАГС Ленобласти провели субботник на мемориале «Синявинские высоты»

Коллектив Управления ЗАГС Ленинградской области принял участие в субботнике: убрали прошлогоднюю листву, собрали сухие ветки, высадили цветы и украсили вазоны георгиевскими лентами на территории мемориального комплекса в Кировском районе региона. 

Как отметила начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова, подобные акции несут в себе глубокий смысл. «Такие акции — больше чем символ. Они становятся частью традиции, в которой память соединяется с делом, патриотизм — с заботой», — подчеркнула Куликова.

Синявинские высоты представляют собой возвышенности, достигающие в высоту 50 метров. В период с 1941 по 1944 годы эта территория стала одним из ключевых мест ожесточённых боёв за Ленинград.

Посмотреть, где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Для души Новости

День городов воинской славы отметили в Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине

В Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню городов воинской славы. Праздничные события состоялись сразу в четырёх населённых пунктах региона — Выборге, Гатчине, Луге и Тихвине.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В Выборге у стелы «Город воинской славы» жителей и гостей города поздравил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев. Он выступил от имени губернатора Александра Дрозденко и правительства Ленинградской области.

 «Выборг — один из городов Ленинградской области, удостоенных этого почётного звания. Рад видеть в этот торжественный день молодёжь — вы будущее нашей великой страны. Как ветеран специальной военной операции, считаю важным воспитывать в детях и внуках любовь к Родине, своим примером показывать, каким должен быть защитник Отечества», — отметил Патраев.

В преддверии Дня Победы праздничные мероприятия завершились традиционным приёмом ветеранов разных поколений. В библиотеке Алвара Аалто собрались жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, а также участники локальных конфликтов и специальной военной операции.

«Город-герой» — высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. В современной России появилось новое почетное звание для населенных пунктов — «Город воинской славы». 5 мая страна как раз отмечает День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области и Санкт-Петербурге семь - Луга, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, Гатчина, Шлиссельбург. Ленинград, ныне Петербург, имеет статус «Города-героя». 

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
