Коллектив Управления ЗАГС Ленинградской области принял участие в субботнике: убрали прошлогоднюю листву, собрали сухие ветки, высадили цветы и украсили вазоны георгиевскими лентами на территории мемориального комплекса в Кировском районе региона.

Как отметила начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова, подобные акции несут в себе глубокий смысл. «Такие акции — больше чем символ. Они становятся частью традиции, в которой память соединяется с делом, патриотизм — с заботой», — подчеркнула Куликова.

Синявинские высоты представляют собой возвышенности, достигающие в высоту 50 метров. В период с 1941 по 1944 годы эта территория стала одним из ключевых мест ожесточённых боёв за Ленинград.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев.