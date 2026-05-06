МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники активизировались в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО.

В таких чатах появляется сообщение о «переезде» — якобы из-за блокировок или технических проблем группу переносят в другое место. Однако ссылка ведет не в новый чат, а к боту, где под предлогом подтверждения участия у пользователей запрашивают номер телефона и код из SMS. Это может привести к «угону» аккаунта и другим неприятным последствиям.

Правоохранительные органы рекомендуют быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.