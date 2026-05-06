Главная / Новости / В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО

Новости Социум

В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники активизировались в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО.

В таких чатах появляется сообщение о «переезде» — якобы из-за блокировок или технических проблем группу переносят в другое место. Однако ссылка ведет не в новый чат, а к боту, где под предлогом подтверждения участия у пользователей запрашивают номер телефона и код из SMS. Это может привести к «угону» аккаунта и другим неприятным последствиям.

Правоохранительные органы рекомендуют быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Петербуржцев предупредили об ограничениях мобильного интернета перед 9 мая
В Петербурге с 5 по 9 мая могут наблюдаться проблемы в работе мобильного интернета и банковских приложений в связи с подготовкой мероприятий ко Дню По...
мошенничество СВО Мвд
Новости Происшествия

В Ленобласти застройщика приговорили к 4,5 годам колонии за хищение более 314 млн рублей у дольщиков

Всеволожский городской суд вынес приговор бизнесмену, который похитил у 25 дольщиков более 314 млн рублей.

В Ленобласти застройщика приговорили к 4,5 годам колонии за хищение более 314 млн рублей у дольщиков
Фото: Freepik.

Мужчина владел двумя компаниями и в период с сентября 2016 года по февраль 2022 года привлекал деньги граждан под предлогом покупки квартир в жилом доме во Всеволожском районе. Однако достраивать объект он не собирался, а деньги забирал себе, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Петербурге раскрыли коррупционную схему при строительстве мусороперерабатывающих заводов
В Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов.
Строительство дома, квартиры в котором ждали пострадавшие, завершено. Объект сдан в эксплуатацию.

суд застройщи мошенничество Ленобласть

