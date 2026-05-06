weather 8.6°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / В Сланцах проводят в последний путь ефрейтора Дениса Васильева

Новости Социум СВО

В Сланцах проводят в последний путь ефрейтора Дениса Васильева

Военнослужащий погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач.

В Сланцах проводят в последний путь ефрейтора Дениса Васильева - Военнослужащий погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач.
Фото: Марина Чистова/ глава администрации Сланцевского района

Жители города Сланцы Ленинградской области 7 мая проводят в последний путь земляка Дениса Васильева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. О гибели военнослужащего сообщила глава администрации района Марина Чистова. 

Денис Васильев родился 7 сентября 1991 года, учился в местной школе №1, а в дальнейшем трудился на предприятиях Сланцев и Петербурга. В мае 2025 года он принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ.

В зоне проведения СВО ефрейтор Васильев проходил службу в мотострелковом батальоне, занимая должность старшего мастера эвакуационного отделения взвода обеспечения. Жизнь бойца оборвалась 9 апреля 2026 года. Церемония прощания состоится 7 мая. Отпевание пройдет в храме преподобного Серафима Саровского в 11:00, после чего состоятся похороны на кладбище поселка Сосновка.

Теги

СВО Сланцы
Новости Происшествия

Экстремистские высказывания в соцсетях стоили жителю Выборга свободы

Мужчине назначили год лишения свободы в колонии-поселении.

Житель города Выборга Ленинградской области осужден за экстремистские высказывания в социальных сетях.

По версии следствия, мужчина опубликовал в одном из каналов приветствие запрещенной в России организации. При этом ранее подсудимый не раз привлекался к административной ответственности. В итоге против ленинградца завели уголовное дело в рамках статьи 282.4 УК РФ.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселения, однако от наказания осужденный был освобожден. Ему зачли время нахождения под стражей

Вам будет интересно
В Ленобласти и еще семи регионах России ФСБ задержала пособников спецслужб Украины
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России, в том числе Ленобласти. Фото (архив): ЦОС ФСБ России Задержания прошли в Ленингра...
06.05.2026
153

Теги

Выборг экстремизм

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться