Военнослужащий погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач.

Жители города Сланцы Ленинградской области 7 мая проводят в последний путь земляка Дениса Васильева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. О гибели военнослужащего сообщила глава администрации района Марина Чистова.

Денис Васильев родился 7 сентября 1991 года, учился в местной школе №1, а в дальнейшем трудился на предприятиях Сланцев и Петербурга. В мае 2025 года он принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ.

В зоне проведения СВО ефрейтор Васильев проходил службу в мотострелковом батальоне, занимая должность старшего мастера эвакуационного отделения взвода обеспечения. Жизнь бойца оборвалась 9 апреля 2026 года. Церемония прощания состоится 7 мая. Отпевание пройдет в храме преподобного Серафима Саровского в 11:00, после чего состоятся похороны на кладбище поселка Сосновка.