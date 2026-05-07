Врачи Ленинградской областной клинической больницы провели сложное лечение пациенту с болью в правом коленном суставе и нарушением сердечного ритма.

Как сообщили в ЛОКБ, мужчина долгое время страдал от боли в колене. У него прогрессировала варусная деформация, то есть искривление ноги, и формировалась контрактура. Консервативное лечение уже не помогало, поэтому врачи приняли решение о проведении эндопротезирования – замене сустава на имплант.

Во время предоперационного обследования у пациента выявили фибрилляцию предсердий с редким пульсом – 43 удара в минуту. Проводить сложную травматологическую операцию в таком состоянии было слишком рискованно.

Специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца рекомендовали сначала установить кардиостимулятор, а уже после этого возвращаться к лечению колена. Через две недели после установки кардиостимулятора пациент снова поступил в травматологическое отделение.

«Нас ждала еще одна сложность: коленный сустав был искривлен более чем на 18 градусов, а внутренняя часть сустава имела дефект костной ткани. Такие сложные клинические случаи эндопротезирования требуют от хирургов ювелирной точности», – рассказал врач-травматолог Алексей Ширгин

Операция прошла успешно. Уже на следующий день пациент смог передвигаться с опорой.