weather 10.9°
$ 75.22
88.06

Главная / Для души / Сложную операцию по замене коленного сустава провели в ЛОКБ

Для души Новости

Сложную операцию по замене коленного сустава провели в ЛОКБ

Врачи Ленинградской областной клинической больницы провели сложное лечение пациенту с болью в правом коленном суставе и нарушением сердечного ритма.

Сложную операцию по замене коленного сустава провели в ЛОКБ - Врачи Ленинградской областной клинической больницы провели сложное лечение пациенту с болью в правом
Фото: vk_com/wall-37854730_13780

Как сообщили в ЛОКБ, мужчина долгое время страдал от боли в колене. У него прогрессировала варусная деформация, то есть искривление ноги, и формировалась контрактура. Консервативное лечение уже не помогало, поэтому врачи приняли решение о проведении эндопротезирования – замене сустава на имплант.

Во время предоперационного обследования у пациента выявили фибрилляцию предсердий с редким пульсом – 43 удара в минуту. Проводить сложную травматологическую операцию в таком состоянии было слишком рискованно.

Специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца рекомендовали сначала установить кардиостимулятор, а уже после этого возвращаться к лечению колена. Через две недели после установки кардиостимулятора пациент снова поступил в травматологическое отделение.

«Нас ждала еще одна сложность: коленный сустав был искривлен более чем на 18 градусов, а внутренняя часть сустава имела дефект костной ткани. Такие сложные клинические случаи эндопротезирования требуют от хирургов ювелирной точности», – рассказал врач-травматолог Алексей Ширгин

Операция прошла успешно. Уже на следующий день пациент смог передвигаться с опорой.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2736

Теги

ЛОКБ Ленинградская область
Новости Социум

В Петербурге закрыли 11 групп и 16 классов из-за гриппа и ОРВИ

Учебный процесс приостановили в 16 классах и 11 группах Санкт-Петербурга из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в течение неделе заболеваемость в городе выросла на 2,2%. Эпидемические пороги не превышены, суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. Доля гриппа составляет 1% от всех случаев ОРВИ.

Среди негриппозных вирусов преобладают сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,5% относительно предыдущей недели.

Несмотря на общее снижение, в городе временно закрыли 16 классов и 11 групп. Образовательный процесс приостановлен из-за высокого риска распространения инфекции.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3920

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться