Жителя Луги задержали за кражу строительных бытовок на 735 тыс. рублей

Ранее судимого жителя Луги задержали по подозрению в краже строительных бытовок на 735 тыс. рублей.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Лужского района еще 30 января. На Медведском шоссе похитили бытовки, принадлежавшие коммерческой организации.

По факту кражи завели уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 5 мая. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Луги.

Украденные строительные бытовки изъяли и передали собственнику. Расследование продолжается.

Молодежные патрули создали в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга усиливают работу с молодежью и вовлекают ее в общественную жизнь. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на главу администрации района Дмитрия Ваньчкова.

По его словам, в районе проживает около 37 тысяч молодых людей. Для них создают инфраструктуру и новые форматы участия.

«На самом деле есть огромное количество ребят, действительно, которые болеют, переживают за район, которые хотят участвовать в проектах», – отметил Дмитрий Ваньчков

В Петроградском районе работают 24 молодежных клуба. Также открываются новые пространства, включая творческие и медийные площадки. Кроме того, действует система молодежных советов. Через них жители могут предлагать свои инициативы.

Одним из ключевых направлений стали молодежные патрули. Их участники помогают выявлять проблемы благоустройства – от неубранных территорий до сломанных фонарей. После этого информацию передают в органы власти, чтобы нарушения оперативно устранили.

«Процесс вовлечения формирует чувство ответственности и причастности», – подчеркнул Дмитрий Ваньчков

Также молодежь участвует в волонтерстве, помогает пожилым людям, ветеранам и присоединяется к городским акциям. Дмитрий Ваньчков отметил, что такая работа помогает развивать район и формировать активное гражданское сообщество среди молодежи.

