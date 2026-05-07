Пятилетнего мальчика госпитализировали с симптомами тяжелого отравления из квартиры на улице Военный Городок в Янино Всеволожского района вечером 5 мая.

Его 29-летняя мать рассказала врачам, что сын перед этим отпил жидкость из бутылки. Позже женщина сообщила полиции, что употребляет синтетические наркотики.

По предварительным данным, днем она оставила на столе бутылку с остатками запрещенных веществ, и ребенок отравился ими. Женщину задержали.

Отдел дознания УМВД по Всеволожскому району завел уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Известно, что ранее мать ребенка привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.