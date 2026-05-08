В Финляндии мужчину 1954 года рождения оштрафовали за оскорбление русскоговорящих депутатов и нанесение телесных повреждений в лифте торгового центра. Окружной суд Южной Карелии признал его виновным в оскорблении чести и достоинства, а также в нанесении телесных повреждений.

Пострадавшими стали депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии и двое детей, которые находились рядом. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, депутаты разговаривали на русском языке. Мужчина назвал их словом, которое используется в уничижительном значении по отношению к русскоговорящим.

Финский суд постановил, что это выражение является оскорбительным, поскольку указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку. Мужчине назначили штраф более 1 тыс. евро.

На судебное заседание обвиняемый не явился и вину не признал.