Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добиться соглашения между премьером и прокуратурой вне суда. Об этом сообщили канцелярия президента и израильские СМИ.

В офисе Герцога заявили, что он считает договоренность сторон «правильным и подходящим решением», а обсуждать саму просьбу о помиловании готов только после того, как будут исчерпаны все возможности для внесудебного урегулирования.

Кроме того, в Израиле нет прецедента помилования действующего премьера прямо во время идущего суда. А профильное подразделение Минюста страны пришло к выводу, что просьба Нетаньяху не соответствует необходимым условиям, в том числе потому, что он не признал вину и не выразил раскаяния.

Таким образом, в канцелярии дали понять, что быстрого ответа на поданную еще в ноябре 2025 года просьбу Нетаньяху о помиловании ждать не стоит.

На помиловании израильского премьера ранее публично настаивал Дональд Трамп. Он призывал Герцога закрыть этот вопрос, утверждая, что судебный процесс мешает Нетаньяху сосредоточиться на управлении страной.

Коррупционное дело тянется с 2016 года, а обвинения были предъявлены в 2019-м. Следствие утверждает, что Нетаньяху получал дорогие подарки, в том числе сигары и шампанское, а также мог добиваться более выгодного освещения в СМИ в обмен на политические и регуляторные решения. Премьер все обвинения отвергает и называет процесс политически мотивированным.