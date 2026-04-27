Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добиться соглашения между премьером и прокуратурой вне суда. Об этом сообщили канцелярия президента и израильские СМИ.  

В офисе Герцога заявили, что он считает договоренность сторон «правильным и подходящим решением», а обсуждать саму просьбу о помиловании готов только после того, как будут исчерпаны все возможности для внесудебного урегулирования.

Кроме того, в Израиле нет прецедента помилования действующего премьера прямо во время идущего суда. А профильное подразделение Минюста страны пришло к выводу, что просьба Нетаньяху не соответствует необходимым условиям, в том числе потому, что он не признал вину и не выразил раскаяния.

Таким образом, в канцелярии дали понять, что быстрого ответа на поданную еще в ноябре 2025 года просьбу Нетаньяху о помиловании ждать не стоит.  

На помиловании израильского премьера ранее публично настаивал Дональд Трамп. Он призывал Герцога закрыть этот вопрос, утверждая, что судебный процесс мешает Нетаньяху сосредоточиться на управлении страной.  

Коррупционное дело тянется с 2016 года, а обвинения были предъявлены в 2019-м. Следствие утверждает, что Нетаньяху получал дорогие подарки, в том числе сигары и шампанское, а также мог добиваться более выгодного освещения в СМИ в обмен на политические и регуляторные решения. Премьер все обвинения отвергает и называет процесс политически мотивированным.

Новости Экономика

В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»

Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочарование в профессии и попытка найти свое дело, рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По ее словам, представители поколения Z ждут быстрого карьерного роста и постоянной обратной связи. Если компания этого не дает, сотрудник начинает воспринимать ситуацию как застой и решается на смену профессионального пути.

Дополнительным фактором, который облегчает такое решение, эксперт назвала семейную подушку безопасности. Когда человек понимает, что в случае увольнения его смогут поддержать родители, уйти с работы без четкого плана становится проще.

Для людей в возрасте от 30 до 45 лет причины увольнения чаще оказываются другими. В этой группе, как отметила Гриненко, сильнее сказывается профессиональное выгорание после долгой работы в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, сотрудник может постепенно прийти к выводу, что уже перерос свою должность и не видит для себя дальнейшего развития на прежнем месте, сообщает «АБН24».

