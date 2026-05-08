Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».
Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.
На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.
Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.
США вновь нанесли удары по Ирану во время переговоров
Армия США нанесла удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас после атаки на 3 американских эсминца в Ормузском проливе. Об ударах сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника.
«Высокопоставленный чиновник сообщил мне, что несколько минут назад США атаковали иранский порт Кешм и Бандар-Аббас, но добавил, что это НЕ возобновление войны или прекращение перемирия», – написала Гриффин
Незадолго до этого иранское агентство Fars сообщило о перестрелке между иранскими вооруженными силами и «противником», который попытался атаковать причал на острове Кешм. О каком именно противнике шла речь, агентство не уточняло.
Иранское агентство Mehr сообщило, что силы ПВО начали работать в западных районах Тегерана. Tasnim также писало о взрыве в районе причала Тахерия в порту Сирик.
Корпус стражей исламской революции заявил, что США нарушили перемирие ударом по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. После этого, по версии КСИР, иранские силы атаковали три эсминца США в Ормузском проливе с применением баллистических и противокорабельных крылатых ракет, а также ударных дронов со взрывчаткой.
«Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», – говорится в заявлении КСИР
Центральное командование США сообщило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись неспровоцированной атаке со стороны Ирана во время прохода через Ормузский пролив в Оманский залив. По версии CENTCOM, по кораблям выпустили ракеты и беспилотники, также были задействованы малые суда.
Американское командование заявило, что объекты США не пострадали. В порядке самообороны США отразили атаку и нанесли ответные удары по иранским военным объектам, включая пусковые площадки, командные пункты и разведывательные узлы.
«CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил», – говорится в сообщении
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения. По данным портала, речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который должен завершить войну и создать основу для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп на днях назвал переговоры с Ираном «очень хорошими». По его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.