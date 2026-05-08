weather 7.7°
$ 74.62
87.89

Главная / Новости / Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4119

Теги

Санкт-Петербург
Новости outside Главное

США вновь нанесли удары по Ирану во время переговоров

Флаг США
Фото: ivbg.ru.

Армия США нанесла удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас после атаки на 3 американских эсминца в Ормузском проливе. Об ударах сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника.

«Высокопоставленный чиновник сообщил мне, что несколько минут назад США атаковали иранский порт Кешм и Бандар-Аббас, но добавил, что это НЕ возобновление войны или прекращение перемирия», – написала Гриффин  

Незадолго до этого иранское агентство Fars сообщило о перестрелке между иранскими вооруженными силами и «противником», который попытался атаковать причал на острове Кешм. О каком именно противнике шла речь, агентство не уточняло.

Иранское агентство Mehr сообщило, что силы ПВО начали работать в западных районах Тегерана. Tasnim также писало о взрыве в районе причала Тахерия в порту Сирик.

Корпус стражей исламской революции заявил, что США нарушили перемирие ударом по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. После этого, по версии КСИР, иранские силы атаковали три эсминца США в Ормузском проливе с применением баллистических и противокорабельных крылатых ракет, а также ударных дронов со взрывчаткой.

«Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», – говорится в заявлении КСИР

Центральное командование США сообщило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись неспровоцированной атаке со стороны Ирана во время прохода через Ормузский пролив в Оманский залив. По версии CENTCOM, по кораблям выпустили ракеты и беспилотники, также были задействованы малые суда.  

Американское командование заявило, что объекты США не пострадали. В порядке самообороны США отразили атаку и нанесли ответные удары по иранским военным объектам, включая пусковые площадки, командные пункты и разведывательные узлы.  

«CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил», – говорится в сообщении

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения. По данным портала, речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который должен завершить войну и создать основу для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп на днях назвал переговоры с Ираном «очень хорошими». По его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.

Вам будет интересно
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Фото: Freepik. Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добит...
27.04.2026
893

Теги

США Иран

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться