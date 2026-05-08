Главная / Новости / Умерла последняя жительница Финляндии, рожденная в Российской империи

Умерла последняя жительница Финляндии, рожденная в Российской империи

Фото: Freepik.

Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет. Как пишет газета Etelä-Saimaa, она считалась последней финкой, родившейся в период, когда республика входила в состав Российской империи.

Виено Нурмилаукас, урожденная Тура, родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском. Женщина скончалась в доме престарелых в Савитайпале. В этом финском селе она прожила почти всю жизнь. Смерть матери подтвердил Юкка Нурмилаукас.

Теперь старейшей жительницей Финляндии считается Эйла Хукканен из Коуволы. Она родилась 28 декабря 1917 года. При этом декларацию независимости Финляндии утвердили 6 декабря 1917 года.

Yle: в Финляндии осудили мужчину, оскорбившего депутатов за разговор на русском языке
Финляндия Российская империя
Названы районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей

Более сотни человек пострадали за неделю от укусов паразитов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области представил свежие данные мониторинга активности клещей.

По данным ведомства, наибольшая активность паразитов сохраняется в Подпорожском и Тихвинском районах, где за неделю было зарегистрировано по 12 случаев укусов клещей.

Также в число лидеров по количеству обращений попали Гатчинский округ и Кингисеппский район (по 11 случаев). Во Всеволожском районе зарегистрировано 10 жалоб.

При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе на прошлой неделе зафиксировано не было. Однако подтверждены два случая клещевого боррелиоза.

Тем временем в регионе продолжается активная вакцинация населения. От клещевого энцефалита привились 4304 жителя области, включая 2167 детей.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер».
роспотребнадзор клещи

