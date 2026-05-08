Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет. Как пишет газета Etelä-Saimaa, она считалась последней финкой, родившейся в период, когда республика входила в состав Российской империи.

Виено Нурмилаукас, урожденная Тура, родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском. Женщина скончалась в доме престарелых в Савитайпале. В этом финском селе она прожила почти всю жизнь. Смерть матери подтвердил Юкка Нурмилаукас.

Теперь старейшей жительницей Финляндии считается Эйла Хукканен из Коуволы. Она родилась 28 декабря 1917 года. При этом декларацию независимости Финляндии утвердили 6 декабря 1917 года.