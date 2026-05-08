В Петербурге не будут назначать штрафы автовладельцам за неоплаченную по вине сбоев парковку. Однако водителям придется подтвердить попытку внесение платежа, сообщили в городском Комитете по транспорту.
«В случае объективной невозможности из-за технических сбоев произвести оплату пользования зоной платной парковки данные обстоятельства будут учтены Комитетом по транспорту при вынесении постановлений», — сообщили там.
Водителям порекомендовали делать скриншот в случае проблем при попытке оплаты парковочного места или обратиться на горячую линию по номеру +7 (812) 417-50-00.
В Ленобласти Эконадзор изъял очередной самосвал за нарушение правил перевозки отходов
Сотрудники комитета провели плановый рейд при поддержке инспекторов ГАИ в Ломоносовском районе.
Инспекторы Эконадзора Ленинградской области совместно с сотрудниками ГАИ изъяли в Ломоносовском районе большегруз, перевозивший строительные отходы без необходимого разрешения.
В ходе проверки двух самосвалов сотрудники комитета выявили грубое нарушение. Водитель одного из большегрузов осуществлял транспортировку отходов, не имея соответствующего разрешения, требуемого региональным законодательством. Пока инспекторы заполняли необходимые документы, прибыл собственник техники. В попытке избежать конфискации он предъявил должностным лицам документ, оформленный в электронной системе уже после того, как автомобиль был задержан. Однако это не сработало — подобная схема не имеет юридической силы, поскольку разрешение на транспортировку отходов должно действовать строго в момент осуществления перевозки.
Техника была изъята и отправлена на специализированную стоянку, где она останется до завершения расследования.
«Самосвал направлен на стоянку Экомилиции в пос. Семрино, где будет находиться до окончания расследования. Данный случай служит предупреждением для всех перевозчиков: игнорирование правил оформления разрешений обходится перевозчикам слишком дорого, лишая их главного рабочего инструмента на неопределенный срок», — сообщили в ведомстве.