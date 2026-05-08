В Петербурге не будут назначать штрафы автовладельцам за неоплаченную по вине сбоев парковку. Однако водителям придется подтвердить попытку внесение платежа, сообщили в городском Комитете по транспорту.

«В случае объективной невозможности из-за технических сбоев произвести оплату пользования зоной платной парковки данные обстоятельства будут учтены Комитетом по транспорту при вынесении постановлений», — сообщили там.

Водителям порекомендовали делать скриншот в случае проблем при попытке оплаты парковочного места или обратиться на горячую линию по номеру +7 (812) 417-50-00.

