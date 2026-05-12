Ломоносовская компания привела в порядок братское захоронение у деревни Малое Карлино

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне братское захоронение, расположенное вблизи деревни Малое Карлино , было приведено в порядок силами энергомашиностроительной компании «Современные Технологии Газовых Турбин» (СТГТ).

Сотрудники предприятия заменили надгробия и обновили флагшток на мемориале. Этой весной, как и в прошлом году, работники компании также привели в порядок таблички с именами воинов и убрали прилегающую территорию.

Захоронение было создано после обнаружения останков погибших бойцов. В июне 2023 года поисковый отряд «Сосновый бор» обнаружил на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района останки восемнадцати бойцов и командиров 63-й стрелковой дивизии Красной Армии. При павших солдатах были найдены личные вещи и медали «За оборону Ленинграда». Воины погибли в битве за Ленинград в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции 1944 года.

Фото: Фото: Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Таким образом, социально ответственный бизнес вносит свой вклад в сохранение памяти о подвиге героев.

Новости Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки. 

Фото: соцсети

Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.

По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.

Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание. 

Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.

