В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне братское захоронение, расположенное вблизи деревни Малое Карлино , было приведено в порядок силами энергомашиностроительной компании «Современные Технологии Газовых Турбин» (СТГТ).

Сотрудники предприятия заменили надгробия и обновили флагшток на мемориале. Этой весной, как и в прошлом году, работники компании также привели в порядок таблички с именами воинов и убрали прилегающую территорию.

Захоронение было создано после обнаружения останков погибших бойцов. В июне 2023 года поисковый отряд «Сосновый бор» обнаружил на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района останки восемнадцати бойцов и командиров 63-й стрелковой дивизии Красной Армии. При павших солдатах были найдены личные вещи и медали «За оборону Ленинграда». Воины погибли в битве за Ленинград в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции 1944 года.

Таким образом, социально ответственный бизнес вносит свой вклад в сохранение памяти о подвиге героев.