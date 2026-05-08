Новый монумент символизирует фронтовое братство и преемственность поколений защитников Отечества, завяил сенатор.

В городе Сертолово Ленинградской области состоялось торжественное открытие памятника, посвященного воинам группировки «Север». Центром композиции стали фигуры офицера и рядового, поднимающих знамя и прикрывающих друг друга в бою. Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов отметил, что монумент стал ориентиром для тех, кто проходит подготовку в Сертолово перед отправкой в зону боевых действий. По словам парламентария, новобранцы черпают силы в примере мужества бойцов «Севера», защищающих безопасность и независимость страны.

Особое значение памятнику придает тот факт, что авторы скульптуры работали над проектом, находясь непосредственно на линии фронта. Это позволило им передать искренние эмоции и настоящую энергетику событий. Сенатор уверен, что осмысление подвига участников СВО через искусство будет продолжено в новых произведениях, свидетельствующих о стойкости российских воинов.

«Для ныне живущего поколения, и для тех, кто будет идти за нами, патриотизм ярко воплощается в совершенно человечных образах. Думаю, это осмысление в нашем обществе продолжится. И мы увидим еще многие сильные работы, свидетельствующие подвиг, совершаемый нашими ребятами», — цитирует сенатора 47channel.