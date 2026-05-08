В преддверии Дня Победы в Москве у Стелы Памяти в штаб-квартире «ФосАгро» состоялся торжественный митинг, посвящённый сотрудникам АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова» (НИУИФ), героям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны института, руководство и сотрудники Группы «ФосАгро», а также представители научного сообщества.

Вклад в Победу

Великая Отечественная война стала особой страницей в истории НИУИФ - старейшего в России и единственного в стране института, специализирующегося на технологиях переработки фосфатного сырья и производства минеральных удобрений. Более 40 сотрудников института добровольцами ушли на фронт, 12 из них не вернулись. Их имена навечно вписаны в историю.

«Стало доброй традицией собираться здесь, чтобы отдать дань уважения подвигу сотрудников института, погибших в годы войны. Мы вспоминаем всех, кто прошёл через испытания, и тех, кто после войны восстанавливал страну. Благодаря их труду и самоотверженности институт сегодня продолжает развиваться, внедряет современные технологии и уверенно смотрит в будущее», - подчеркнул, открывая митинг, генеральный директор АО «НИУИФ» Сергей Лобанов.

В годы войны учёные и специалисты НИУИФ не только сражались на передовой, но и самоотверженно трудились в тылу. В кратчайшие сроки были разработаны и внедрены в производство средства оборонного значения: зажигательные смеси, электрохимические взрыватели, химические грелки, хирургические гипсовые бинты, препараты для лечения ран и обеззараживания воды. Институт оказывал техническую помощь эвакуированным предприятиям и участвовал в создании новых лабораторий на востоке страны.

«Ударно трудились все: и те, кто остался в Москве, и те, кто был в эвакуации в Свердловске, и агрохимики во главе с академиком Прянишниковым, обеспечивавшие фронт и тыл продовольствием. Мы должны быть вечно благодарны за их подвиг и чувствовать непрерывную связь поколений. Это единение - залог наших будущих побед», - отметил директор департамента науки и технологии НИУИФ Андрей Норов.

Связь науки и производства

В послевоенные годы НИУИФ стал центром развития новых технологий для химической промышленности. Благодаря его разработкам в СССР была создана крупнейшая в Европе индустрия по производству серной кислоты и фосфорсодержащих удобрений. Достижения института позволили значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

Особое место в современной истории института занимает участие в реализации инвестиционного проекта по развитию Волховского комплекса «ФосАгро». Специалисты НИУИФ внесли значительный вклад в модернизацию и внедрение передовых технологий на одном из ключевых предприятий Ленинградской области, что стало примером эффективного сотрудничества науки и производства.

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, забота о ветеранах, восстановление мемориалов - важнейшая часть нашей социальной политики. День Победы - самый дорогой для всех нас праздник, олицетворяющий мужество и любовь к Родине. Мы чтим подвиг сотрудников НИУИФ и комбината «Апатит», которые ковали Победу на фронте и в тылу», - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Митинг у Стелы Памяти открыл череду праздничных мероприятий «ФосАгро», посвящённых Дню Победы. В городах присутствия компании пройдут торжественные встречи, концерты и уроки мужества. В том же Волховском филиале АО «Апатит» в Ленинградской области ко Дню Победы в сквере им. С.М. Кирова открыта «Аллея Ветеранов». Свой сад памяти заводчане вместе с участниками Великой Отечественной войны начали создавать еще в 2014 году. Тогда в сквере имени Кирова были высажены первые яблоньки. В следующие годы традиция была продолжена. А во время реконструкции сквера все насаждения были бережно пересажены и сохранены. Сегодня здесь, среди молодых яблонь и кустов сирени, увековечены имена 31 ветерана. А саженцы стали для волховчан живым символом стойкости и преемственности поколений.