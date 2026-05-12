Семь творческих проектов Ленобласти стали победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. Общая сумма выделенных грантов составила 14 316 528 рублей.

В числе проектов, получивших поддержку, — инициативы по сохранению музыки ижоры и води, возрождению вепсских ремёсел, создание видеоблога о народных мастерах, постановки кукольного театра по произведениям Владимира Даля, этнографический фотопроект, приуроченный к 100-летию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об итогах конкурса в своём официальном канале. Глава региона поздравил победителей и поблагодарил их за труд и душу, вложенные в проекты. При этом он обратил внимание, что среди победителей пока нет проектов от ленинградских Домов культуры, музеев и библиотек, хотя в каждом районе работают неравнодушные и знающие люди.

Александр Дрозденко напомнил, что с августа 2025 года в комитете общественных коммуникаций Ленинградской области функционирует Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Специалисты офиса помогают оформить идеи в сильные заявки на конкурс. Новый грантовый цикл ПФКИ уже стартовал, приём заявок продлится до 30 июня.

«Давайте вместе сделаем так, чтобы юбилей области стал праздником для каждого — вашими проектами и вашими победами», — призвал губернатор.

Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают гранты на реализацию своих идей — от этнографических экспедиций до крупных фестивалей. Ранее Фонд президентских грантов подвёл итоги первого конкурса 2026 года. Поддержку от организаторов получили 28 проектов, представленных Ленинградской областью. Общая сумма выделенных средств превысила 78,2 миллиона рублей.