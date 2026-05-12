Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки. 

Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.

По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.

Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание. 

Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.

Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

