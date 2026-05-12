Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки.
Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.
По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.
Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание.
Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.