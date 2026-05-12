В Тихвине стартовали соревнования по плаванию и настольному теннису в рамках «Кубка городов воинской славы»

В Тихвине дали старт первым дисциплинам Всероссийского «Кубка городов воинской славы». Турнир проходит с 11 по 15 мая и приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В состязаниях участвуют юношеские сборные из населённых пунктов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы». Возраст спортсменов — от 12 до 15 лет. Всего в программу Кубка включено шесть видов спорта: плавание, футбол в формате 6×6, вольная борьба, настольный теннис, шахматы и шашки.

Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров, первые соревнования «Кубка городов воинской славы», прошедшие в Гатчине в 2025 году, стали важным событием для всего региона и его гостей. В этом году традиция продолжается: за победу борются 36 спортсменов, представляющих шесть городов России.

«Следим за выступлениями ребят и желаем всем участникам честного соперничества и ярких триумфов», — подчеркнул Комаров.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Петербуржец остался без автомобиля за пьяную езду без прав

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в состоянии опьянения. 

В Петербурге суд изъял у местного жителя автомобиль за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение.

Как сообщили в городской прокуратуре, 8 марта текущего года инспекторы остановили на Авангардной улице автомобиль «Форд Фьюжн» для проверки документов. В ходе беседы сотрудники ГАИ заподозрили, что владелец иномарки пьян. Позже медосвидетельствование подтвердило опасения правоохранителей. Более того, оказалось, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На суде мужчина пояснил, что утром решил выпить слабоалкогольный напиток, а затем отправился в магазин за цветами. 

«Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев», — передает прокуратура.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

