В Тихвине дали старт первым дисциплинам Всероссийского «Кубка городов воинской славы». Турнир проходит с 11 по 15 мая и приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В состязаниях участвуют юношеские сборные из населённых пунктов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы». Возраст спортсменов — от 12 до 15 лет. Всего в программу Кубка включено шесть видов спорта: плавание, футбол в формате 6×6, вольная борьба, настольный теннис, шахматы и шашки.

Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров, первые соревнования «Кубка городов воинской славы», прошедшие в Гатчине в 2025 году, стали важным событием для всего региона и его гостей. В этом году традиция продолжается: за победу борются 36 спортсменов, представляющих шесть городов России.

«Следим за выступлениями ребят и желаем всем участникам честного соперничества и ярких триумфов», — подчеркнул Комаров.

