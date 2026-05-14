Чудом никто из них серьезно не пострадал.
В городе Волхове Ленинградской области сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры шесть человек, включая троих детей.
Возгорание произошло в жилом помещении на 5-м этаже дома по улице Воронежская. Помимо погорельцев, спасатели эвакуировали еще 10 человек из соседних квартир.
«Личным составом 60 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО из горящей квартиры спасено 6 человек, из них 3 детей, с вышележащих этажей эвакуировано 10 человек», — сообщает ведомство.
Погибших в результате ЧП нет. Причины пожара установит экспертиза.