weather 11.7°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Троих детей спасли из горящей квартиры в Волхове

Новости Происшествия

Троих детей спасли из горящей квартиры в Волхове

Чудом никто из них серьезно не пострадал.

Троих детей спасли из горящей квартиры в Волхове - Чудом никто из них серьезно не пострадал.
Фото: МЧС ЛО

В городе Волхове Ленинградской области сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры шесть человек, включая троих детей.

Возгорание произошло в жилом помещении на 5-м этаже дома по улице Воронежская. Помимо погорельцев, спасатели эвакуировали еще 10 человек из соседних квартир.

«Личным составом 60 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО из горящей квартиры спасено 6 человек, из них 3 детей, с вышележащих этажей эвакуировано 10 человек», — сообщает ведомство.

Погибших в результате ЧП нет. Причины пожара установит экспертиза.

Троих детей спасли из горящей квартиры в Волхове - Чудом никто из них серьезно не пострадал.
Фото: МЧС ЛО

Вам будет интересно
Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Сланцах
В среду, 13 мая, около 23:47 в Сланцах загорелась двухкомнатная квартира в 10-этажном доме на улице Шахтерской Славы. Фото: ГКУ Леноблпожспас По дан...
14.05.2026
143

Теги

Волхов пожар ГУ МЧС по Ленинградской области
Новости Социум Главное

Ленобласть усиливает противовоздушную оборону критической инфраструктуры

В регионе сформируют дополнительные мобильные огневые группы.

Ленобласть усиливает противовоздушную оборону критической инфраструктуры - В регионе сформируют дополнительные мобильные огневые группы.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области до 1 июня этого года сформируют дополнительные мобильные огневые группы для защиты стратегически важных объектов от воздушных угроз. Соответствующая работа ведется под контролем губернатора Александра Дрозденко.

В рамках принятых мер ведется активное материально-техническое оснащение формирований, к которому привлекаются местные предприятия и общественные организации. Особое внимание уделяется социальной поддержке граждан, вступающих в ряды мобильных огневых групп.

Для резервистов, привлекаемых к службе, на время военных сборов законодательно закреплено сохранение рабочих мест и средней заработной платы. Кроме того, участникам групп гарантированы денежное содержание и расширенный пакет льгот.

«В Ленинградской области расширяется система мобильных огневых групп и совершенствуется ее организационная и материально-техническая устойчивость. Правительство региона оказывает этой работе практическую поддержку. Наша задача - создать надежный комплекс защиты критически важных и иных объектов от воздушных угроз», — заявил вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов.

Вам будет интересно
Дмитрий Медведев оценил меры Ленобласти по поддержке участников СВО и защите неба от атак БПЛА
Зампредседателя Совбеза РФ прибыл в Ленинградскую область с рабочей поездкой. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Заместитель председателя Совета Безопасно...
01.05.2026
488

Теги

Ленобласть инфраструктура пво

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться